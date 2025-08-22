かす（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/08/22】YouTuberのかすが22日、自身のInstagramを更新。ノースリーブコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】かす、ノースリコーデで美肌露出

◆かす、ノースリーブスタイル披露


かすは「くるみちゃんヘア」と少女漫画「君に届け」の胡桃沢梅風のヘアアレンジを披露。「リボンになってた」と髪型の仕上がりについて言及し、白いノースリーブの爽やかなコーディネートで、可愛らしい表情を見せた。

この投稿に、ファンからは「リボンヘア可愛い」「ノースリーブ似合う」「アレンジ上手」「着こなしオシャレ」「華奢で可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

