美人YouTuber、ノースリコーデで美肌全開 くるみちゃんヘアにも反響「着こなしオシャレ」「アレンジ上手」の声
【モデルプレス＝2025/08/22】YouTuberのかすが22日、自身のInstagramを更新。ノースリーブコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】かす、ノースリコーデで美肌露出
かすは「くるみちゃんヘア」と少女漫画「君に届け」の胡桃沢梅風のヘアアレンジを披露。「リボンになってた」と髪型の仕上がりについて言及し、白いノースリーブの爽やかなコーディネートで、可愛らしい表情を見せた。
この投稿に、ファンからは「リボンヘア可愛い」「ノースリーブ似合う」「アレンジ上手」「着こなしオシャレ」「華奢で可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
