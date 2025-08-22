原因は自分にある。杢代和人、キスマイ宮田俊哉からの無茶振りに即対応 声優初挑戦は「色々な発見がありました」【映画「おでかけ子ザメ」】
【モデルプレス＝2025/08/22】原因は自分にある。の杢代和人が8月22日、『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』公開初日舞台挨拶に、花澤香菜、潘めぐみ、久野美咲、梅原裕⼀郎、宮田俊哉（Kis-My-Ft2）、⾼野洸とともに登壇。声優に初挑戦した心境を語った。
【写真】キスマイ宮田俊哉、師匠と慕う大物声優
子ザメちゃんたちの独特な言葉も見どころの1つの本作。一同で“子ザメ語”を披露することになると「僭越ながら私から…」と先陣を切り挑んだ宮田だが、花澤から「それは『どうぶつの森』ですよ」とツッコミが飛び、会場を笑いに包んだ。
その後、宮田から「杢代くんの目がキラキラしてるんだよなぁ〜」と無茶振りを受けた杢代は「良いんですか、僕で。宮田さんのあとやりづらいですよ（笑）」と返しながらも、その後すぐに「やりますか」とスイッチを入れ「◯×△□…」と披露。花澤が「可愛い！」と絶賛すると、「ありがとうございます！」と笑顔を見せていた。
ホストさん役を演じた杢代は、本作が声優初挑戦。「食べ物を食べるふりをしながら喋るとかを初めて経験したんですけど、とても難しくて」と苦労もあったそうで「個人的にアニメとかが大好きで色々な作品を見てきたので、声優さんってやっぱりすごいなっていう気持ちになりましたし、初めて挑戦した作品ということもあり、全部が思い出に残っています」と振り返った。アフレコは緊張したそうで、「何も分からなかったので1つ1つ丁寧に説明していただきながら。色々な発見がありましたし、声優さんに改めてリスペクトが生まれました」と語っていた。
2024年8月に制作発表となり話題となったアニメシリーズ『おでかけ子ザメ』を映画化した本作。主人公の子ザメちゃんには花澤が、新キャラクターあんこうちゃんを潘が、うさめちゃんを久野が声優を担当。また監督は数々の話題作に参加してきた熊野千尋氏が務め、脚本は長嶋宏明氏、キャラクターデザインに竹内あゆみ氏、そしてアニメーション制作はENGI氏が担当する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】キスマイ宮田俊哉、師匠と慕う大物声優
◆杢代和人、キュートな“子ザメ語”披露
子ザメちゃんたちの独特な言葉も見どころの1つの本作。一同で“子ザメ語”を披露することになると「僭越ながら私から…」と先陣を切り挑んだ宮田だが、花澤から「それは『どうぶつの森』ですよ」とツッコミが飛び、会場を笑いに包んだ。
◆杢代和人、声優初挑戦に緊張
ホストさん役を演じた杢代は、本作が声優初挑戦。「食べ物を食べるふりをしながら喋るとかを初めて経験したんですけど、とても難しくて」と苦労もあったそうで「個人的にアニメとかが大好きで色々な作品を見てきたので、声優さんってやっぱりすごいなっていう気持ちになりましたし、初めて挑戦した作品ということもあり、全部が思い出に残っています」と振り返った。アフレコは緊張したそうで、「何も分からなかったので1つ1つ丁寧に説明していただきながら。色々な発見がありましたし、声優さんに改めてリスペクトが生まれました」と語っていた。
◆アニメシリーズ「おでかけ子ザメ」が映画化
2024年8月に制作発表となり話題となったアニメシリーズ『おでかけ子ザメ』を映画化した本作。主人公の子ザメちゃんには花澤が、新キャラクターあんこうちゃんを潘が、うさめちゃんを久野が声優を担当。また監督は数々の話題作に参加してきた熊野千尋氏が務め、脚本は長嶋宏明氏、キャラクターデザインに竹内あゆみ氏、そしてアニメーション制作はENGI氏が担当する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】