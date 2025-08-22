てんちむ、キャミドレス姿で胸元大胆披露「タトゥー可愛い」「セクシー」の声
【モデルプレス＝2025/08/22】YouTuberのてんちむが22日、自身のInstagramを更新。キャミソールドレス姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】てんちむ、キャミドレスで胸元大胆披露
ショートカットにイメージチェンジしたことを報告していたてんちむは、改めて「ショート」とコメント。「撮影中はぱっちんエクでロングになった…」とロングヘアで撮影したことを明かし、ベージュのキャミソールドレスから胸元をのぞかせている、
この投稿に、ファンからは「腕のタトゥー可愛い」「セクシー」「ショートもロングも好き」「肌綺麗」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】てんちむ、キャミドレスで胸元大胆披露
◆てんちむ、キャミドレス姿披露
ショートカットにイメージチェンジしたことを報告していたてんちむは、改めて「ショート」とコメント。「撮影中はぱっちんエクでロングになった…」とロングヘアで撮影したことを明かし、ベージュのキャミソールドレスから胸元をのぞかせている、
この投稿に、ファンからは「腕のタトゥー可愛い」「セクシー」「ショートもロングも好き」「肌綺麗」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】