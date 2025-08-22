「THE LAST PIECE」BE:FIRST登場 参加者には審査当日サプライズ発表・同じ楽曲で対決へ
【モデルプレス＝2025/08/22】アーティスト／プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル・BMSGが開催する、BE:FIRSTやMAZZELに続く3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディション『THE LAST PIECE』。8月22日、BMSG公式YouTubeチャンネルにてEp.09が配信され、6次審査当日にBE:FIRSTがサプライズ登場した。
【写真】BE:FIRST、BMSG新オーデ審査で参加者の対戦相手に
「疑似プロ審査」を超えた「ガチプロ審査」と題された6次審査では、ADAM（アダム）、AOI（アオイ）、KANTA（カンタ）、KEI（ケイ）、RAIKI（ライキ）、RUI（ルイ）、TAIKI（タイキ）からなるteam A、GOICHI（ゴイチ）、HAL（ハル）、KANON（カノン）、REN（レン）、RYOTO（リョウト）、TAICHI（タイチ）、YUTA（ユウタ）からなるteam Bの7人2チームに分かれ、課題曲『Secret Garden』をパフォーマンス。BE:FIRSTが誕生した『THE FIRST』の合宿審査を実施した山梨県に位置する“聖地”とも言える場所「グループ・インほりのや」にて、5日間練習に励んだ。
審査本番当日、プロのメイクとスタイリングを施された14人を前に、SKY-HIは「プロのアーティストと全く同じ状況、同じ環境、プロの中でもトッププロが集まった楽曲を皆にパフォーマンスしてもらう今回のガチプロ審査なんですけど、1個だけ詳細を伝え漏れていることがあって、それは非常に申し訳ないんだけど当日の今日に改めて伝えさせてもらおうと思って」と前置き「今回のガチプロ審査、正確にはBMSGのオーディションで言うと『VS プロアーティスト審査』になります。君たちが練習してくれた楽曲は実は今回のオーディション用に作った曲ではなくとあるアーティストの新曲になります。そのアーティストと皆のVSになる」と審査当日に明かした。
「そして今日君たちと戦うガチのプロアーティストはここにいます」とSKY-HIが宣言し、扉の向こうから登場したのはBE:FIRSTのJUNON（ジュノン）、LEO（レオ）、MANATO（マナト）、RYUHEI（リュウヘイ）、SHUNTO（シュント）、SOTA（ソウタ）の6人。「皆と同じ会場でBE:FIRSTもパフォーマンスをします。同じ楽曲『Secret Garden』」と発表され、候補生は思わぬサプライズに口をあんぐりと開け、驚いていた。次回、候補生たち2グループとBE:FIRSTのパフォーマンスが披露される。
BE:FIRST誕生の『THE FIRST』、MAZZEL誕生の『MISSIONx2』、そしてHANA誕生のガールズグループオーディション『No No Girls』。音楽業界に大きな話題と新たなムーブメントを生み出しているBMSGが、TBSとタッグを組み、新たに世界に羽ばたくボーイズグループを誕生させる。
本オーディションはBMSG公式YouTubeチャンネルで毎週金曜20時から配信されるほか、本編配信に先駆けて、TBS系情報番組『THE TIME,』（毎週月〜金曜あさ5時20分〜）の番組内『THE LAST PIECE』コーナーにて、オーディションの最新情報が毎週金曜日に放送されている。さらに、毎週木曜日には、今回のオーディションを通して「夢の見方」を考えていく、森三中・大島美幸をMCに迎えた公式応援番組『THE LAST PIECE ホームルーム』がTBSにて放送中だ。（modelpress編集部）
◆「ラスピ」BE:FIRSTがサプライズ登場
◆BE:FIRST＆MAZZELに続く新オーディション「THE LAST PIECE」
