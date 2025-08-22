Number_i神宮寺勇太、『Mステ』別人級の変化で登場 SNSも衝撃「わからんかった」「誰かと思ったら」
3人組グループ・Number_iの神宮寺勇太が、22日放送されたテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（毎週金曜 後10：00）に出演。2時間かかったというコーンロウヘア、かつサングラスで登場し、別人級のビジュアルでスタジオを驚かせた。
【写真あり】“治安悪め”ヘアがカッコいい！神宮寺勇太のビジュアル
細かくがっちり編み込んだ髪型にともに出演していた亀梨和也も「しかしこの髪型、近くでみるとすごいな」と興味津々。久々の共演で「またどこかでなにかができたら。そっちの髪型にはよせられないけど…」とイジられまくった。
神宮寺は「専用のコーンロウのお兄さんに切っていただきました。（出来上がるまで）2時間ちょっと。『めっちゃ練習してきた』って言ってたんで早かったです」と詳細を説明。司会のタモリは「自転車用のヘルメットみたい」と絶妙なたとえで笑いを誘っていた。
SNSでは「テロップ出るまでわかんなかった笑」「別人になりすぎててびびる」「誰？って思ってたら神宮寺くんだった」「神宮寺の髪バチイケで最高！！！！」「誰かと思ったら神宮寺くんやん！」とイメージチェンジに衝撃を受ける声が相次いでいた。
