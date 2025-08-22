東急不動産、渋谷でスタートアップを支援するスペース「GUILD VALLEY」開設
東急不動産は8月22日、二葉ビル（東京都 渋谷区）の1階にスタートアップ支援の拠点となるコミュニティスペース「GUILD VALLEY（ギルドバレー）」をグランドオープンしたことを発表した。
同施設は広域渋谷圏（東急グループが渋谷まちづくり戦略において定めた渋谷駅から半径約2.5キロメートル以内のエリア）のスタートアップ同士の連携を促進するコミュニティスペースであり、財務・法務・人事など、スタートアップ企業が共通して抱える悩み事を共有し課題解決を図る環境を構築する。
また、ベンチャーキャピタル（VC）や大手企業などスタートアップを支援する「GUILDサポーター」や行政機関、学術機関などが、事業拡大や実務についての助言やイベントなどを開催する。
「GUILD VALLEY」を開設した
