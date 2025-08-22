もう一生、夫のために料理したくない、明日から食事は別でいいよね｜もう二度と料理しないと心に決めた日【ママリ】

当日になってから、飲みの連絡を入れてくる夫の姿勢に心が折れるままま(@decoboco.tama)さん。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『もう二度と料理しないと心に決めた日』第2話をごらんください。

何のために毎日食事を作っていたのか、つらい気持ちでいっぱいになりつつインスタントラーメンを食べることに。泣きながらすすっていると夫が帰宅、ついに積もり積もった思いが爆発してしまい…。

©decoboco.tama

帰宅してすぐに温かい食事が食べられるのは、事前に育児や他の家事を済ませてスケジュールを組んでいるからこそですよね。それがどれほど大変か、夫には分かってもらいたいもの。



「ごはんを別々にしたい」というたまままさんの提案に、夫がどんな反応をするのか気になるシーンですね。

