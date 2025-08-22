なんか飛んでくる…？空を見ていたら目の前が真っ暗に｜小1の大けが【ママリ】

このお話は、ワンタケ/スーパーアホバイザー/バカ漫画の人(@wantakeosirase)さんが、小学1年生のときに大けがを負ったエピソードから始まります。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『小1の大けが』第2話をごらんください。

夏休みに母親の出産のため親戚の家にいたワンタケさん。無邪気に遊んで過ごしていましたが2度も病院へ行くはめに。最初は火傷を負ってしまったのですが今度は石が飛んできて…。

©wantakeosirase

©wantakeosirase

©wantakeosirase

©wantakeosirase

周りが動揺して騒いでいると意外と本人の方が冷静になることもありますよね。ワンタケさんもすごい量の血が出ていますが、とても冷静に見えます。



顔のどこかに当たったということですがいったいどこに当たってしまったのでしょうか？目の近くだととても危険です…。

