◇明治安田J1リーグ第27節 柏4―2浦和（2025年8月22日 三協フロンテア柏スタジアム）

明治安田J1リーグは1試合が行われ、浦和がアウェーで柏に2―4で逆転負けした。

3試合連続得点中だったFW小森をケガで欠く中、前半5分に左CKから長沼が頭で先制。前半43分には速攻から松尾が決めた。スコルジャ監督が「勝ち点6がかかる」と位置づけた上位との対戦。前半からボールを支配されて消耗し、後半に4失点した。シュート数は6対19。後半に限れば2対13と圧倒的に押し込まれた。

スコルジャ監督は「柏のようなチームに対するハイプレスは強度の高いものでないといけないが、本日はそこに達していなかった。ゲームマネジメントをしたかったが、できませんでした。いつもと違う形のハイプレスを練習してきたが、思い通りの守備ができなかった。もしかしたらわれわれの指示がしっかりしていなくて、できなかったのかもしれません。フィジカル的な要素もあるかもしれません。フィジカル的にここまで状態の悪い試合はあまり記憶にありません」と肩を落とした。