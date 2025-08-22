µð¿Í¡¦²£Àî³®¤¬330Æü¤Ö¤êÇòÀ±¡ªÀèÈ¯¤Ç¤Ï482Æü¤Ö¤ê¡¡º£µ¨3ÅÙÌÜÀèÈ¯¤Ç5²ó6KÎíÉõ¤Î²÷Åê
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í8¡½1DeNA¡Ê2025Ç¯8·î22Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î7Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡¦²£Àî³®Åê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬22Æü¤ÎDeNAÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Çº£µ¨3ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£5²ó4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤ÆºòÇ¯9·î26Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë°ÊÍè330Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨½é¾¡Íø¡Ê0ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Ç¤ÏºòÇ¯4·î27Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë°ÊÍè482Æü¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï8¾¡11ÇÔ1¥Û¡¼¥ë¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º¸¼ê¿Æ»Ø¤Î¤Þ¤á¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Æ4²ó3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿7·î26Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë°ÊÍè¡¢º£µ¨3ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¡£²áµî2ÅÙ¤ÎÀèÈ¯¤Ï´ßÅÄ¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½é¤á¤Æ¹ÃÈå¤ÈÀèÈ¯¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È½é²ó¡¢²ÜÌ¾¡¢·¬¸¶¤Î1¡¢2ÈÖ¥³¥ó¥Ó¤ËÏ¢ÂÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Ê¤êÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢Â³¤¯3ÈÖ¡¦º´Ìî¡¢4ÈÖ¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¢5ÈÖ¡¦µÜºê¤òÍÞ¤¨¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡£3²ó¤Þ¤Ç3Ï¢Â³¤ò´Þ¤àËè²ó¤Î5Ã¥»°¿¶¤ÈÌµ¼ºÅÀ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥óÃ´Åö¤ÎÆâ³¤Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö½é²ó¤Ï¶ÛÄ¥¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«»×¤¦¤è¤¦¤ÊÅêµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤±¤ì¤É¡¢2²ó¤«¤é¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¡¢²£Àî¤é¤·¤¤Åêµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÀ©ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÇ¼Ô°ì¿Í°ì¿Í¤È¾¡Éé¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½øÈ×¤Î²£Àî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Ì£ÊýÂÇÀþ¤Ï3²ó¤Ë¼çË¤¡¦²¬ËÜ¤¬1·³Éüµ¢¸å½é¤È¤Ê¤ë9¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤ÆÀèÀ©¤·¡¢²£Àî¤ÏÄ¾¸å¤Î4²ó¤ò3¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë0¤òÊÂ¤ÙÂ³¤±¤¿¡£
¡¡1¡½0¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿5²ó¡£2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¿ùÆâÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢¼¡¤ÎÂÇ¼Ô¡¦²ÜÌ¾¤Ë¤³¤Î»î¹ç½é¤á¤Æ¤Î»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ2»à°ìÎÝ¡£·¬¸¶¤Ø¤â¥Ü¡¼¥ëÀè¹ÔÅêµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»°¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤Ç5²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤ê¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ËÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤¬²ó¤ë¤ÈÂåÂÇ¡¦ÀõÌî¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅêµåÆâÍÆ¤Ï5²ó¤ÇÂÇ¼Ô20¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ91µå¤òÅê¤²¡¢4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£6»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢Í¿¤¨¤¿»Íµå¤Ï1¤Ä¡¢Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï144¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²£Àî¤Ï1¡½0¤Ç¤Î¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤ÆÂçÎÌÆÀÅÀ¡£²£Àî¤Îº£µ¨½é¾¡Íø¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¢§²£Àî¡¡0ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÈ¿¾Ê¤¹¤Ù¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÈ¿¾Ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£