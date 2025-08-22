◇セ・リーグ 巨人8―1DeNA（2025年8月22日 東京D）

巨人は2位を争うDeNAに快勝して2連勝。3カード連続で初戦白星を飾り、今月15日以来1週間ぶりの貯金1とした。

また、DeNAとの今季対戦成績を13勝5敗1分けとし、3年連続のシーズン勝ち越しが決定。巨人は前日21日に13勝6敗でヤクルト戦の4年連続勝ち越しが決まっており、2日連続での勝ち越し決定となる。

今季7度目、今月だけでも1日、8日に続いて3度目の対戦となった相手先発右腕・ジャクソンの荒れ球に苦しんだ巨人打線だったが、3回に主砲・岡本が外角スライダーを左中間スタンドへ9号ソロ。

5月に左肘じん帯損傷で戦列を離れていた岡本にとって1軍復帰後6試合目で飛び出した113日ぶりの一発が決勝点となった。

1―0のまま迎えた6回には2死走者なしから粘って一挙4点を追加した。

腰痛から1軍復帰戦となった吉川が一塁への内野安打で出塁し、吉川の二盗成功と中山、リチャードの連続四球で2死満塁。相手マウンドが2番手左腕・坂本にスイッチすると、甲斐が満塁の走者を一掃する3点適時二塁打を放ったあとで泉口も適時二塁打で続いた。

さらに5―0で迎えた7回にも相手3番手右腕・三嶋に対して2死走者なしから吉川、中山が連続四球でチャンスメーク。リチャードの2試合連発となる7号3ランでダメ押した。

今季3度目の先発マウンドに上がった7年目左腕・横川は5回で6三振を奪い、4安打無失点と好投して昨年9月26日のDeNA戦（横浜）以来330日ぶりとなる今季初勝利をマーク。先発では昨年4月27日のDeNA戦（横浜）以来482日ぶり白星で、通算成績は8勝11敗1ホールドとなっている。

▼岡本 打てて素直にうれしいです。先制できて良かったです。

▼横川 0点に抑えられたことが良かった。その中でも反省すべきこともあったので、そこはしっかり反省したいと思います。