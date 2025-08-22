クロス？ シュート？ レイソル小西雄大が劇的勝利に導く逆転弾を振り返る「狙い通りのボールを蹴れた」
会心の勝利に笑みがこぼれる。
柏レイソルは８月22日、J１第27節で浦和レッズとホームで対戦。前半に２点を先行される展開も、後半に４得点。４−２の逆転勝ちを収めた。
試合後のフラッシュインタビューで、勝負を決定づける３点目をマークした小西雄大が対応。「優勝するには絶対に負けられない試合でしたし、監督からも６ポイントゲームって試合前から言われていたので、勝ててホッとしています」と安堵する。
試合前は勝点47の柏が５位で、同44の浦和が７位。白星を掴み取った柏は勝点を50に伸ばし、暫定首位に浮上した。
小西の得点は、クロス気味のボールがファーのポストに当たってゴールに吸い込まれた。インタビュアーから「狙いはどのあたりに？」と問われると、次のように答える。
「前半から（浦和のGK）西川選手が、キーパーとディフェンスの間のボールを処理していたのを見ていたので。抜け出した時に、ファーにも入るか、もしくは味方がなだれ込んでっていうようなボールを出そうと思ったら、本当に狙い通りの良いボールを蹴れて良かった」
今年７月にモンテディオ山形から完全移籍で加入した27歳にとり、これが新天地での初ゴール。「素直に嬉しいですし、まだちょっと喜び方があんまり分からないですけど（笑）、本当に勝ちにつなげられて良かったです」。
タイトルレースで一歩前に出た。小西は「リカルドのやっている素晴らしいサッカーで、この柏レイソルというチームで、タイトルを取りたいという気持ちで来ました。その姿を山形のみなさんにも見せられたらなと思っているので、自分自身、しっかり覚悟を持って頑張りたい」と力をこめた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】華麗なる逆転劇！小西雄大 の意表を突いたアーリークロスがそのままゴールへ
