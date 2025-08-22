◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人８―１ＤｅＮＡ（２２日・東京ドーム）

巨人が３位・ＤｅＮＡを破り、今季２度目のＤｅＮＡ戦４連勝でゲーム差を２・５に広げた。先発の横川凱投手は今季３度目の先発で５回４安打無失点の好投で今季初勝利を挙げた。打線はＤｅＮＡの先発・ジャクソン投手から、岡本和真内野手のけがから復帰後初アーチで先制。６回にはスタメンマスクの甲斐拓也捕手の走者一掃の３点二塁打などで４点、７回にはリチャード内野手の２試合連発の３ラン本塁打で３点を加え、快勝した。

横川は初回、蝦名達夫外野手、２番・桑原将志外野手に連続で左前打されいきなり無死一、二塁のピンチ。しかし、佐野恵太外野手を二飛、オースティン内野手を空振り三振、宮崎敏郎内野手を遊ゴロに仕留め、無失点で切り抜けた。

巨人は１回、先頭の泉口友汰内野手が先頭で四球で出塁し、佐々木俊輔外野手は三ゴロ、丸佳浩外野手は二ゴロの２死から岡本が四球で歩き２死一、二塁。ここで、この日１軍に再合流し「５番・二塁」でスタメン出場の吉川尚輝内野手が打席に入ったが、左飛に終わり、先制はならなかった。

２回の巨人も先頭の中山礼都内野手が四球で出塁。１死からスタメンマスクの甲斐拓也捕手が左前打でつなぎ１死一、二塁とし、横川が送りバントを決め２死二、三塁とチャンスを広げたが、泉口は遊ゴロに倒れ、無得点。

３回の横川は２死から桑原に２打席連続ヒットとなる中前打、佐野には三塁内野安打で一、二塁とされたが、オースティンを見逃し三振に打ち取った。

巨人が３回に主砲の一発で先制した。３回２死、岡本が左中間スタンドにたたき込む９号ソロ本塁打。左肘じん帯損傷から復帰後初アーチで先制点を挙げた。

４回の巨人は中山が先頭で四球で出塁したが、リチャード三ゴロ併殺打。チャンスを広げられなかった。

横川は４回を３者凡退、５回は２死からこの試合初の四球で蝦名を歩かせたが、桑原を三ゴロに打ち取り、１点のリードで勝ち投手の権利を得た。横川は５回の打席で代打を送られ、５回までで降板となった。

６回はケラー投手、７回は石川達也投手が登板し３者凡退に抑えた。

巨人が６回２死から貴重な追加点を挙げた。吉川が復帰後初ヒットとなる一塁線への内野安打で出塁し、二塁盗塁を決め２死二塁。中山は３打席連続となる四球、リチャードも追い込まれてからファウルで粘って四球を選び２死満塁とすると、ＤｅＮＡの先発・ジャクソン投手が降板。２番手で登板の坂本裕哉投手から、甲斐が左中間を破る走者一掃の３点二塁打を放ち、４点目。さらに、この日１軍に合流し途中出場の浅野翔吾外野手が四球で歩き２死一、二塁とチャンスが続き、泉口の左翼線二塁打で甲斐が生還し５点目を奪った。

巨人が７回にもＤｅＮＡも３番手・三嶋一輝投手から追加点を挙げた。２死から吉川、中山が連続四球で一、二塁となったところで、リチャードが右中間スタンドに２試合連発となる７号３ラン本塁打をたたき込み、３点を加えリードを８点に広げた。

８回からは船迫大雅投手が４番手で登板。先頭の代打・梶原昂希外野手に左中間二塁打、蝦名の右飛で１死三塁とされ、桑原の中前タイムリーで１点を返された。９回は又木鉄平投手が登板し、先頭の宮崎敏郎内野手に右前打されたが、後続を打ち取り無失点で締めた。