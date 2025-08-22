吉本新喜劇・重谷ほたるが結婚発表 お相手は舞台関係者 生放送で報告「大きな愛を育んでいきます！」
吉本新喜劇で活躍するお笑いタレントの重谷ほたる（30）が22日、結婚を発表した。お相手は舞台関係者の男性という。
【写真】おめでとう!!…婚姻届のパネルでお相手の男性とともに笑顔をみせる重谷ほたる
重谷は自身のインスタグラムで「先ほど、テレビ和歌山『わかラ部』生放送にてご報告させていただきましたとおり、この度、私、重谷ほたるは舞台関係者の方と入籍いたしました」と報告。
続けて「私の太もものように太い太い赤い糸で結ばれた私たちなので、私の太もものように逞しく逞しく支え合っていきながら、私の太もものように大きな大きな愛を育んでいきます！」と重谷らしく伝えた。
重谷は1995年4月5日生まれ、和歌山県出身。2016年、吉本新喜劇に入団した。
