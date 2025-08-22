『ウマ娘』新キャスト発表！アドマイヤグルーヴ役は鈴木日菜 サポカのスピードSSRで登場！設定画も公開
クロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』の公式生配信番組「ぱかライブTV Vol.56 4.5周年記念 夏だ！音頭だ！ウマ娘祭！」が22日、公式YouTubeチャンネルで配信された。新ウマ娘が発表され、アドマイヤグルーヴ役を鈴木日菜が担当する。
【画像】サポカ強すぎ！制服姿のアドマイヤグルーヴ 公開されたSSR＆設定画
また、アドマイヤグルーヴは早速、スピードSSRカードで実装されることが決定した。
『ウマ娘』は、スペシャルウィークやサイレンススズカ、トウカイテイオーなど実在する競走馬をモチーフにキャラクター化し、ゲーム、漫画、アニメなど幅広い展開で人気を博すクロスメディアコンテンツ。
アニメ第1期が2018年4月〜6月、第2期が2021年1月〜3月、第3期が2023年10月〜12月に放送。2021年2月にゲームがサービス開始となり、2024年5月にシリーズ初の劇場版が公開された。新作アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』が2025年4月〜6月に放送され、第2クールが10月より放送がスタートする。
