±ºÏÂ¤¬¶þ¿«¤ÎÂçµÕÅ¾Éé¤±¡¡¸åÈ¾£´¼ºÅÀ¤Ë¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç°¤¤»î¹ç¤Ïµ²±¤Ë¤Ê¤¤¡×
¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£²£·Àá¡¡Çð£´¡½£²±ºÏÂ¡Ê£²£²Æü¡¦»°¶¨£ÆÇð¡Ë
¡¡±ºÏÂ¤ÏÁ°È¾Ã¥¤Ã¤¿£²ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ì¤º¡¢Çð¤Ë£²¡½£´¤ÈµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤ÆÍ¥¾¡ÀïÀþ¤«¤é¸åÂà¤·¤¿¡£¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤é½ë¤µ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«Â¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢Çð¤Î¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý¤Ë¤µ¤é¤ËÂÎÎÏ¤òºï¤é¤ì¤Æ¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÏ¢¾¡¤Ï£²¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾£µÊ¬¤Ë£Ã£Ë¤«¤é£Ä£ÆÄ¹¾Â¤¬·è¤á¡¢Æ±£´£³Ê¬¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é£Æ£×¾¾Èø¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï¤¸¤êÉÏ¤Ë¡£±ºÏÂ¤Î¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÆü¤Ï²æ¡¹¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î¼éÈ÷¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£Á°È¾¤Ï¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¯ÅÙ¤¬Â¤ê¤º¤Ë¥ß¥É¥ë¥×¥ì¥¹¤ËÊÑ¹¹¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾¤Ï²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡ÖÁê¼ê¤ò²¡¤·²¼¤²¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÆü¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤â¹â¤¤¶¯ÅÙ¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤¬¡¢ËÜÆü¤Ï¾¯¤·°ã¤¦·Á¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²æ¡¹¤Î»Ø¼¨¤¬½½Ê¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¹Ô¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î£±½µ´Ö¤ÎÎý½¬¤ÎÎ®¤ì¤ò´Þ¤á¡¢¤³¤Î½µ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¾õÂÖ¤¬°¤¤»î¹ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êµ²±¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£