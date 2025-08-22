BE:FIRST、BMSGオーディション『THE LAST PIECE』サプライズ登場 視聴者感激「貫禄すごい」「来週が待ち遠しい」
アーティスト／プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOを務め、BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント／レーベル・BMSGによるオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』の第9話が、22日に放送された。ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、サプライズ登場した。
【ソロカット】『THE LAST PIECE』疑似プロ審査参加者
第8話（15日公開）では、5次審査にあたる「擬似プロ審査」を実施した。その結果は、脱落者なし。14人が2グループに分かれ、もうひとつの課題曲「Secret Garden」で「ガチプロ審査」に挑むことになった。
場所を『THE FIRST』でもお世話になった「ほりのや」に移した同オーディション。5日間という短い時間で練習を重ねた14人は本番直前、SKY-HIから「伝え漏れていることがあって、当日の今日に改めて伝えさせてもらおうと思っているのですが、今回のガチプロ審査、正確にはBMSGのオーディションで言うと、『VSプロアーティスト審査』になります」と伝えられた。SKY-HIの呼び込みで登場したのは、BE:FIRST。「Secret Garden」はBE:FIRSTの新曲であることも伝えられた。
サプライズに驚きの表情を見せる14人。視聴者からは「来週が待ち遠しい」「BE:FIRSTの貫禄すごい」「大きくなったなぁBE:FIRST」「BE:FIRSTの登場かっこよすぎて叫んだ！」「ほりのやでパフォーマンスなんて泣ける」といった声が寄せられている。
