爆笑問題『タイタンライブ』30周年記念スペシャルライブ決定 LINE CUBE SHIBUYAで2日間
爆笑問題が2ヶ月に1度、新ネタ漫才を披露する『タイタンライブ』が、来年2026年2月に30 周年を迎える。全国のTOHO シネマズ系映画館にて『タイタンライブ』を同時生中継する『爆笑問題 with タイタンシネマライブ』は、同じく2026年2月で99回目となる。これを受け、同年2月6日・7日の2日間にわたって東京・LINE CUBE SHIBUYAで、『TITAN LIVE 30周年記念公演〜タイタンシネマライブも100回記念！〜』と題したスペシャルライブを開催することが決定した。
【写真】2人で…プシューポーズを披露した爆笑問題
出演者には、爆笑問題とウエストランドのほか、タイタンメンバーはもちろん、豪華ゲストを予定。25日から、タイタン公式サブスク「タイタンの配信」にて前売りチケットの会員先行発売を開始する。
■『タイタンライブ』
1996年2月にスタートし、以来2ヶ月に一度、偶数月に開催しているお笑いライブ。（会場は銀座「SOMIDOホール」が閉館後、2006年からは東銀座「時事通信ホール」）。爆笑問題が新ネタの漫才を披露。毎回豪華ゲストを迎え、全11〜15組が出演。2025年8月22日の公演で、177 回目を迎えた。
■『爆笑問題 with タイタンシネマライブ』
2009年10月スタート。2ヶ月に一度行われる銀座・時事通信ホールでの『タイタンライブ』を、全国27館のTOHOシネマズ系映画館にて同時生中継している。リピート無し！この時ここでしか見られない、2時間15分ノンストップのお笑いライブをポップコーン片手に近所の映画館で見られる、新しいお笑いライブの楽しみ方を提示している。2025年8月22日の上映で、96回目を迎えた。
出演者には、爆笑問題とウエストランドのほか、タイタンメンバーはもちろん、豪華ゲストを予定。25日から、タイタン公式サブスク「タイタンの配信」にて前売りチケットの会員先行発売を開始する。
■『タイタンライブ』
1996年2月にスタートし、以来2ヶ月に一度、偶数月に開催しているお笑いライブ。（会場は銀座「SOMIDOホール」が閉館後、2006年からは東銀座「時事通信ホール」）。爆笑問題が新ネタの漫才を披露。毎回豪華ゲストを迎え、全11〜15組が出演。2025年8月22日の公演で、177 回目を迎えた。
■『爆笑問題 with タイタンシネマライブ』
2009年10月スタート。2ヶ月に一度行われる銀座・時事通信ホールでの『タイタンライブ』を、全国27館のTOHOシネマズ系映画館にて同時生中継している。リピート無し！この時ここでしか見られない、2時間15分ノンストップのお笑いライブをポップコーン片手に近所の映画館で見られる、新しいお笑いライブの楽しみ方を提示している。2025年8月22日の上映で、96回目を迎えた。