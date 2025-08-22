大橋ちっぽけが、初のアコースティックEP「Youth」を9月12日に配信リリースすることが決定した。

2025年は上半期にシングル3作品「人間ですから」「案の定アイラブユー」「Getting Over You」をリリースしたほか、西武鉄道株式会社新CMキャンペーンソングやテレビ愛媛「#青春にエール」テーマソングなどのタイアップに起用されるなど活躍中の大橋。＜ARABAKI ROCK FEST.25＞や＜New Acoustic Camp 2025＞をはじめとした多数のフェス・サーキットイベントにも弾き語りでの出演を重ねている。

アコースティックEP「Youth」には、バンドサウンドでの音源とはまた違った魅力が詰まった、大橋ちっぽけの歌声がより一層際立つ6曲を収録。「常緑」のほか、 「紡ぐ」が各ランキングを席巻した女性シンガーソングライター“とた”を迎えた「寂しくなるよ feat.とた」など自身の楽曲をアコースティックアレンジした4曲に加え、敬愛してやまない清竜人の楽曲「痛いよ」のカバー、未発表の新曲デモで構成した、聴きごたえ十分の作品となっている。

また、11月には東京・大阪にてワンマンツアーの開催も決定した。ここではアコースティックセットとは違う、迫力あるバンドセットライブを楽しんでほしい。

■大橋ちっぽけコメント

アコースティックワンマンライブを経て、改めて自分の楽曲とアコースティックというコンセプトとの親和性を感じ、作品として形にしたいという想いからリリースに至りました。

とはいえ、結局コンセプトに反してDTM的な打ち込みサウンドも融合した音源になりましたが、そんなところ含めて「大橋ちっぽけらしいアコースティック感」が出たEPになっていると思います。

「寂しくなるよ」では、僕の楽曲で初となるフューチャリングアーティストとして、とたさんに参加していただきました。

儚くも芯のあるとたさんの歌声が、楽曲に全く新しい景色を与えてくれました。その他にも、清竜人さんの「痛いよ」のカバーや、僕の自宅で作ったデモ音源である「Goodbye My Youth」など、個性あふれる全6曲が収録されています。

ぜひ原曲と聴き比べながら楽しんでいただけたらと思います。

アコースティックEP「Youth」

2025年9月12日(金) 配信リリース M1. 常緑 - Acoustic ver.

M2. 寂しくなるよ feat.とた - Acoustic ver.

M3. 嫌でもね - Acoustic ver.

M4. 僕は呪う - Acoustic ver.

M5. 痛いよ - cover

M6. Goodbye My Youth - demo

＜大橋ちっぽけワンマンツアー2025「New Perspective」＞

＜東京公演＞

・日時：2025年11月7日(金) OPEN 18:15 / START 19:00

・場所：渋谷CLUB QUATTRO

・チケット代：6,000円(+1D)

・お問い合わせ：SOGO TOKYO 03-3405-9999(月〜土 12:00-13:00,16:00-19:00 ＜祝日を除く＞） ＜大阪公演＞

・日時：2025年11月29日(土) OPEN 17:15 / START 18:00

・場所：梅田Shangri-La

・チケット代：6,000円(+1D)

・お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888(月〜土 11:00〜18:00)

◆大橋ちっぽけ Official Site