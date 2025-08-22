山下大輝 × 畠中祐が9月3日にリリースする1st EP「Share」より、新曲「微炭酸アドレセンス」のミュージックビデオが公開された。

◆「微炭酸アドレセンス」MV

新曲「微炭酸アドレセンス」は、昨日8月21日より放送開始されたTVアニメ『夢中さ、きみに。』エンディング主題歌。『夢中さ、きみに。』は原作・和山やまによる人気漫画のTVアニメ化で、思春期ならではの人間模様が織りなすオムニバスストーリー。TVアニメのために書き下ろされた新曲は、一瞬に過ぎ去っていく貴重な時間を全力で楽しもうというメッセージが印象的な微炭酸ポップナンバーとなっている。

今作のミュージックビデオは、スタジオロケで撮影され、軽快なリズムに乗って交互に歌う山下大輝と畠中祐、そして二人による歌唱シーンだけでなく、親交の深さが伝わってくるカットも含め、ユニットならではの魅力が詰まった映像に仕上がっている。





◾️山下大輝 × 畠中祐 「微炭酸アドレセンス」

8月22日（金）Digital Release

配信URL：https://a-sketch-inc.lnk.to/Daiki_Yamashita_x_Tasuku_Hatanaka_bitansan_adolescence

◾️山下大輝 × 畠中祐 1st EP『Share』

2025年9月3日（水）リリース ▼Pre-add / Pre-save(配信予約)：

https://a-sketch-inc.lnk.to/Daiki_Yamashita_x_Tasuku_Hatanaka_Share ▼各CDショップ販売リンク

https://a-sketch-inc.lnk.to/Daiki_Yamashita_x_Tasuku_Hatanaka ◆初回限定盤（CD+Blu-ray）

AZZS-164／￥4,800（税込）

※Blu-ray収録内容：MUSIC VIDEOほか、メイキング映像を収録予定 ◆通常盤（CD）

AZCS-1135／￥3,000（税込）

※封入特典（初回生産分のみ）：“Share”トレーディングカード（ランダム1点 / 全3種） ■収録曲

最新シングル「Go ahead！」を含む全５曲収録（※初回限定盤・通常盤共通）

01.Share

02.微炭酸アドレセンス

03.Let’s Take2!!

04.和気藹々

05.Go ahead！ ◆CDショップ先着予約特典

・アニメイト（通販含む）：缶バッジ ［56ｍｍ］

・Amazon.co.jp：メガジャケ ［各形態別］

・ゲーマーズ：オリジナルブロマイド（複製サイン＆コメント入り）[L判]

・楽天ブックス：アクリルキーホルダー

・一般店：オリジナルブロマイド（複製サイン＆コメント入り）[L判]

※一般店はオリジナル特典付与チェーン以外の店舗が対象となります。また、一部特典対象外の店舗がございますので、ご予約・

ご購入時にご自身でご確認ください。

※特典は先着となり、数がなくなり次第終了となります。

