¡Ú¥³¥¸¥³¥¸¡ß¥Á¥§¥´¥·¥à¡Û¥³¥é¥Ü¡¡¼Â¸½¤Ë¤Ï¡ÖÆÃ¿§¤òºÇÂç¸ÂÂº½Å¡×¡¡SNS¤Ç¡È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡É¤ÈÏÃÂê¤Ë
¤µ¤¯¤é¤â¤â¤³¤µ¤ó¸¶ºî¤Î¡Ø¥³¥¸¥³¥¸¡Ù¤È´Ú¹ñÈ¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ø¥Á¥§¥´¥·¥à¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¤¬·èÄê¤·¡¢Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬21Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤ÈSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£ÆüËÜÅ¸³«¤ò¼ê¤¬¤±¤ëCHOCOLATE Inc.¤Ë¡¢¥³¥é¥Ü¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Æ±»Î¤ò¥³¥é¥Ü¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤Î¹©É×¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ë¥Ø¥ó¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¡¢Âç¿Í¤â¥É¥¤Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ä¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤Ê¥®¥ã¥°¤¬¿Íµ¤¤Î¡Ø¥³¥¸¥³¥¸¡Ù¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê¿§¹ç¤¤¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤«¤é¹ñÆâ³°¤ÎZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Á¥§¥´¥·¥à¡Ù¡£¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥§¥´¥·¥àÉ÷¤Î¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê¥³¥¸¥³¥¸¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¡¢¿§¤â·Á¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¥´¥·¥à¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥³¥é¥Ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¢¥Ä¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢¥³¥é¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿À¥³¥é¥Ü¡×¡Ö°ãÏÂ´¶¤Ê¤¤¡×¡Ö¥³¥¸¥³¥¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¡¢¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¼é¤ë¤³¤À¤ï¤ê¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³è¤«¤»¤ëÉ½¸½¤òÌÏº÷¡×
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¦¡Ø¥Á¥§¥´¥·¥à¡Ù¤È¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤¥»¥ê¥Õ¤¬»þ¤Ë¿¿Íý¤òÆÍ¤¯¡Ø¥³¥¸¥³¥¸¡Ù¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤â¤Ã¤¿¡Ø¥³¥¸¥³¥¸¡Ù¤È¡Ø¥Á¥§¥´¥·¥à¡Ù¡£¤½¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¥³¥é¥Ü¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥³¥¸¥³¥¸¤È¥Á¥§¥´¥·¥à¤¬»ý¤Ä¸µ¡¹¤ÎÆÃ¿§¤òºÇÂç¸ÂÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³è¤«¤»¤ëÉ½¸½¤òÌÏº÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥»¥ê¥Õ¤â¸ò¤¨¤Æ¡¢2¤Ä¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¼«Á³¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î»ý¤ÄÀ¤³¦´Ñ¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¥³¥é¥Ü¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¹©É×¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Æ±»Î¤¬¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡¢SNS¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿´¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ï9·î19Æü¤«¤é30Æü¤Þ¤Ç¡¢JRÃÓÂÞ±ØÆî²þ»¥Á°¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ª¼é¤ê¥«¡¼¥É¤ä¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£