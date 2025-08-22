¡ÚÂ®Êó¡ÛÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¿30ÂåÃË¡¡ÅÔÆâ¤Ç³ÎÊÝ¡¡»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¡ÁÜººËÜÉô¤¬¤¢¤ë¿À¸Í»ÔÆâ¤Î·Ù»¡½ð¤Ø°ÜÁ÷¡¡¿À¸Í¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½÷À¡Ê24¡Ë»É»¦
¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷À¤¬¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¿30Âå¤ÎÃË¤òÅìµþÅÔÆâ¤Ç³ÎÊÝ¤·¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤È¤È¤¤¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½»¿Í¤Î½÷À¡Ê24¡Ë¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£»à°ø¤Ï¶»¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç»É¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¼º·ì»à¤Ç¤·¤¿¡£
ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÃË¤¬¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç½÷À¤ò½±¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ÀµÌÌ¸¼´Ø¤«¤éËÌ¤ÎÊý¸þ¤ËÊâ¤¤¤ÆÆ¨¤²¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·Ù»¡¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÀÄÇß·Ù»¡½ð´ÉÆâ¤Ç30Âå¤ÎÃË¤Î¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¡£¤½¤Î¸å¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÃË¤Î¿ÈÊÁ¤òÁÜººËÜÉô¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¿À¸Í»ÔÆâ¤Î·Ù»¡½ð¤Ë°Ü¤·¡¢»ö¾ð¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
