「日本ハム４−３ソフトバンク」（２２日、エスコンフィールド）

試合終了まであと１球の場面で、日本ハム・新庄監督とソフトバンク・小久保監督が両軍ベンチから笑みを浮かべ合う場面があった。

１点リードの九回のマウンドに上がった柳川が２死から連続四球で一、二塁のピンチを招いた。内野陣が集まり激励された柳川は気を取り直して、次打者の周東を２球で追い込んだ。１ボールを挟んで４球目は外角低めへのこん身の１４９キロだったが、球審の判定はボール。ストライクだったとしてもおかしくないようなコースで、ベンチの新庄監督は両手で抱えた頭を左右に振って悔しがった。

それを見た相手ベンチの小久保監督も思わずニヤリ。柳川は５球目のフォークで周東を空振り三振に仕留めて試合を締めたが、息詰まる死闘ので垣間見えた同学年の両監督の関係性にＳＮＳでは反響が。「ラストボール投げる前、新庄も小久保もニヤニヤしてて笑った」「小久保と新庄楽しそうすぎるだろ」「新庄監督と小久保監督が最後笑ってたのも劇場版だった」「最後の小久保さんと新庄さん好きだわｗ」「９回おもろすぎた！！小久保さんも新庄ボスも楽しそうだから良き」などとコメントが寄せられた。