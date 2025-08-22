二股、不倫、略奪……。世の中には純粋な恋愛だけでなく、ドロドロした恋愛を楽しんでいる人もいます。禁断の恋は刺激的で燃え上がりますが、たくさんの人を傷つけているのも事実。そんな人には天罰がくだって当然ですよね。今回は、二股＆不倫をした女性の人生が転落した話をご紹介いたします。

なにもかも失った

「彼氏にプロポーズされたけど、私は既婚者とも付き合っていました。つまり二股をしていたんです。私は高収入な既婚者の彼と一緒になりたかったので、彼氏のプロポーズは断ってその後ブロック。既婚者の彼は奥さんと離婚して、ようやく一緒になれると舞い上がっていたんです。

しかし数日後、プロポーズを断られた彼氏が、突然私の実家に現れました。というのも、彼氏と私の兄は親友だから、事情を聞いた兄が彼氏をうちに呼んだみたいで。当然ながら私も実家に呼び出され、これまでのことを説明したら、兄がブチ切れ。母も『それって略奪したってことでしょう？』とドン引きし、実家を追い出されました。それでも私には彼がいると思ってなにも動じなかったけど、しばらくして彼の態度がガラッと変わり、喧嘩ばかりの日々。結局、彼と結婚する夢は消え、実家からも勘当され、この騒動が会社にもバレたため職も失い、一人寂しくボロいアパートで暮らしています……」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ プロポーズまでしてくれた彼氏を裏切り、さらに不倫までしていたなんて……。どれだけの人を傷つけたか、今一度反省するべきですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。