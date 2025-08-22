SKY-HI「THE LAST PIECE」最後の合宿場所に「THE FIRST」聖地を選んだ理由「憧れを超えないといけない」
【モデルプレス＝2025/08/22】アーティスト／プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル・BMSGが開催する、BE:FIRSTやMAZZELに続く3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディション『THE LAST PIECE』。8月22日、BMSG公式YouTubeチャンネルにてEp.09が配信され、6次審査が『THE FIRST』の“聖地”で行われたことが明らかとなった。
【写真】BMSG新オーディション6次審査通過者
5次審査でSKY-HIが異例の“脱落者0”という決断を下し、14人で進む6次審査は「疑似プロ審査」を超えた「ガチプロ審査」。ADAM（アダム）、AOI（アオイ）、KANTA（カンタ）、KEI（ケイ）、RAIKI（ライキ）、RUI（ルイ）、TAIKI（タイキ）からなるteam A、GOICHI（ゴイチ）、HAL（ハル）、KANON（カノン）、REN（レン）、RYOTO（リョウト）、TAICHI（タイチ）、YUTA（ユウタ）からなるteam Bの7人2チームに分かれ、課題曲『Secret Garden』のパフォーマンスを磨いていく。
ここまで20日間の合宿審査をしていた場所を離れ、彼らが向かったのはBE:FIRSTが誕生した『THE FIRST』の合宿審査を実施した“聖地”とも言える場所、山梨県の「グループ・インほりのや」。到着した途端『THE FIRST』に参加していたRUIとTAIKIは「エッモ」「もう泣きそうです」と思い出が詰まった場所への再訪に喜び。他の参加者も全員が『THE FIRST』を観ているため「聖地巡礼だ」「観てたやつっすね…すげー！」「僕たちでこんなに興奮してるってことはRUIくんとTAIKIくんもっとすごいよね」と各々興奮冷めやらぬ様子だった。
なぜこの場所を選んだのかという質問に、SKY-HIは「やっぱり『THE LAST PIECE』最後のピースって言っているくらいですから『今どこにいるか』知るためには『どこから来たか』知らないといけないし、憧れを超えないといけない」と原点を知るためだと断言。「BE:FIRSTを観て『THE FIRST』を観て歌って踊るグループやりたいって思った、『THE FIRST』観てから応募してくれている皆も『THE FIRST』に対する憧れを話してくれる」という参加者がいることについて「それはすごく嬉しいしありがたいことなんだけれども、ここからはプロになる準備をしなくてはいけないので、憧れを超えていかなくちゃいけない。彼らにとって憧れの場所の1つであるここで、彼らの実力と努力によって憧れを現実に塗り替えていかなくちゃいけないと思ってここを選びました」と理由を説明していた。
BE:FIRST誕生の『THE FIRST』、MAZZEL誕生の『MISSIONx2』、そしてHANA誕生のガールズグループオーディション『No No Girls』。音楽業界に大きな話題と新たなムーブメントを生み出しているBMSGが、TBSとタッグを組み、新たに世界に羽ばたくボーイズグループを誕生させる。
本オーディションはBMSG公式YouTubeチャンネルで毎週金曜20時から配信されるほか、本編配信に先駆けて、TBS系情報番組『THE TIME,』（毎週月〜金曜あさ5時20分〜）の番組内『THE LAST PIECE』コーナーにて、オーディションの最新情報が毎週金曜日に放送されている。さらに、毎週木曜日には、今回のオーディションを通して「夢の見方」を考えていく、森三中・大島美幸をMCに迎えた公式応援番組『THE LAST PIECE ホームルーム』がTBSにて放送中だ。（modelpress編集部）
◆「THE LAST PIECE」合宿審査「THE FIRST」聖地へ
◆BE:FIRST＆MAZZELに続く新オーディション「THE LAST PIECE」
