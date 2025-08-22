せいせい、韓国旅行でタイトコーデ 美スタイルにファン釘付け「スタイル抜群」「攻めたファッション」の声
【モデルプレス＝2025/08/22】モデルの“せいせい”こと田向星華が8月22日、自身のInstagramを更新。韓国でのタイトなコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】7月に出産 23歳ギャルモデルの衝撃美スタイル
せいせいは「韓国きたよ」と報告。白いタンクトップにチェック柄のタイトスカートを合わせたコーディネートで、美しいスタイルを強調したファッションを披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「タイトコーデ似合う」「韓国いいな！」「二度見した」「攻めたファッション」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆せいせい、タイトコーデ披露
