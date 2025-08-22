「今日好き」村谷はるな、美人妹再び公開「似てる」「美人姉妹すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/08/22】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが22日、自身のTikTokを更新。ファンからの要望に応えて妹との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美女、そっくりな美人妹顔出し
以前妹を公開し、反響を呼んでいた村谷は「妹もっとだしてー！ってコメントでいっぱい言われたので」とファンからの熱いリクエストに応える形で再び妹との2ショット動画を投稿。仲良く並んで音楽に乗る微笑ましい様子を公開した。
この投稿に、ファンからは「美人姉妹すぎる」「どっちも可愛い」「似てる」「可愛すぎて二度見した」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」美女、そっくりな美人妹顔出し
◆村谷はるな、美人妹顔出し
以前妹を公開し、反響を呼んでいた村谷は「妹もっとだしてー！ってコメントでいっぱい言われたので」とファンからの熱いリクエストに応える形で再び妹との2ショット動画を投稿。仲良く並んで音楽に乗る微笑ましい様子を公開した。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】