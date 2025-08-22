お笑いコンビ「爆笑問題」が2カ月に1度、新ネタを披露することで人気の所属事務所主催「タイタンライブ」が2026年2月に30周年を迎える。2026年2月6日、7日の2日間にわたり、「TITAN LIVE 30周年記念公演〜タイタンシネマライブも100回記念！〜」と題し、東京都渋谷区のLINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）で行われる。

全国のTOHOシネマズ系映画館で「タイタンライブ」を同時生中継する「爆笑問題withタイタンシネマライブ」も100回目を迎える。

主催する芸能事務所「タイタン」は「両方の記念の回になるので、いつもに増して楽しい企画をやろう！」と開催を決めた。出演者についてが「爆笑問題、ウエストランドのほか、タイタンメンバーはもちろん、豪華ゲストの皆様を予定」としている。

タイタンライブは1996年2月にスタートし、2カ月に1度開催。8月22日で177回目を迎えた。会場は当初、東京・銀座の「SOMIDOホール」だったが、同所が閉館後の06年からは東銀座の「時事通信ホール」で行われている。

爆笑問題がタイタンライブに出演し続け、新ネタを披露し続けていることで、後輩タレントの大きな刺激となっている。