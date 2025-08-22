強水圧×ウルトラファインバブルで毛穴スッキリ。節水も叶う新シャワーヘッドを待ってた！

今の時期はシャワーで身も心もスッキリさせるのが定番ですよね。身体に付いた汗や軽い汚れは手早くさっと流せる一方で、髪や頭皮の奥（毛根・毛穴）に付いた皮脂汚れを落とすのは、実は結構な難題。シャンプーでしっかり洗ったはずなのに、薄っすらと残る脂っ気やニオイが気になっているという方も多いのではないでしょうか。

アイリスオーヤマより8月29日に発売開始予定の「MiCOLA ウルトラファインバブルクレンジングシャワーヘッド」（店頭予想価格：1万8000円前後）は、落としにくい皮脂の汚れをパワフルに洗浄するジェットクレンジングモードを搭載したシャワーヘッド。メイク落としでの活用や節水効果も期待できるなど、自宅のシャワーをより快適なものに変える魅力的なスペックを備えています。

「MiCOLA ウルトラファインバブルクレンジングシャワーヘッド」は、ミストクレンズ、バブルクレンズ、ストレート、ジェットクレンズの4種類の水流モードを搭載。

手元で簡単に好みのモードに切り替えることができます。すべてのモードで直径0.001mm未満（＝1μm）の超微細泡「ウルトラファインバブル」が発生し、毛穴の奥まで入り込んで汚れを吸着することで取りにくい皮脂やメイク汚れをしっかり落とせます（※メイク落としは化粧品によって効果・度合いが変化）。

また、バブルクレンズに設定したシャワーヘッドを浴槽に入れるだけで、肌あたりが滑らかな超微細泡風呂のシルキーバスを作ることも可能です。さらに、顔や体を洗う際の準備中に気になる無駄な水の使用をカットして節水につなげられる一時止水機能も備わるなど、随所に便利さを実感できる仕様となっています。

本体のサイズは幅約10cm×奥行約9.8cm×高さ約23.5cmで、重さは約227g（いずれも付属品を除く）。シャワーホースへの取り付けは工具不要で簡単に行うことができ、3種類のアダプターからシャワーホース金具に合うものを選択すればOK。

取り付け後はすぐにシャワーを使えます。なお、一部取り付けができない水栓があるので、購入の前に水栓タイプの確認を忘れずに行ってください。

取り付けるだけで自宅のシャワーが格段にグレードアップするアイリスオーヤマの最新シャワーヘッド。より清潔で快適なシャワーを使いたい方、またナチュラルな美肌を手に入れたい方も、導入を検討してみてはいかがでしょうか。

