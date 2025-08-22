2026年1月期のドラマ25『俺たちバッドバーバーズ』（テレ東系）で、中島歩と草川拓弥がW主演を務めることが発表された。監督は『ベイビーわるきゅーれ』シリーズで知られる阪元裕吾。

参考：中島歩が語る、作品選びの基準と芝居へのこだわり 「ちゃんと“生きてる人”を演じていたい」

理容室と、裏社会のトラブルを力で解決する裏用師（リヨウシ）という二面性を活かした設定からは、阪元作品らしさを感じさせる。すでに『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！』（テレ東系）でタッグを組んでいる阪元と草川に合流する中島はどのような化学反応を引き起こすのか。ドラマ評論家の成馬零一氏は、『あんぱん』（NHK総合）など中島の近年の活躍を評しながらこう語る。

「はじめて中島歩さんを観たのは2014年の『花子とアン』（NHK総合）だったと記憶していますが、それから約10年経って面白いポジションを確立している役者だと思います。当時はまだ20代でしたが、正直もっと年齢は上だと思っていました。最近は若く見える外見の俳優が増えているなかで、中島さんは顔立ちが大人びていてカッコいい。上司役などを演じるとすごくハマりますし、最近では『海のはじまり』（フジテレビ系）や、まさに『あんぱん』などのようなポジションにいると、すごく安定感がある芝居をする俳優だと思います。『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）での“クズ男”役も『あんぱん』での“いい人”からのギャップあり、彼にしか演じられないキャラクターになっていると思います。これらの作品では脇役だからこその魅力を発揮していましたが、今回は主演ということで非常に楽しみです。背も高くていい意味で威圧感がある、映画映えするような不気味さがあるので、阪元監督が作るダークなアクションにもピッタリだと思います」

阪元の代表作といえば『ベイビーわるきゅーれ』シリーズ。本作は国内映像シーンにおいてどんなインパクトを残したのか。成馬氏は物語を振り返ってこう続けた。

「『ベイビーわるきゅーれ』シリーズはアクション作品としても別格だったなと思います。現代日本を舞台にしたアクションとして頭一つ抜けた作品で、この作品がある種の時代の節目になった。おそらくこれからフォロワーがたくさん出てくるだろうなと。『近畿地方のある場所について』の白石晃士監督がJホラー以降のフェイクドキュメンタリー的ホラーの潮流を変えてしまったように、阪元監督はこれからのアクション映画の基準になっていくはずです」

さらに、『ベイビーわるきゅーれ』特有の現代性について、成馬氏はこう語る。

「もう1つの本作の魅力は、ちさと（髙石あかり）とまひろ（伊澤彩織）、殺し屋の女の子を描くことで、2020年代の日本に対して意外にも社会性を発揮していたことです。闇バイトや非正規雇用で生きる若者の感覚をしっかり描けていました。テレビシリーズの『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！』もすごくよくできていて、阪元さんは映画の尺だけでなく連続放送の脚本も書けるのが強みだとあれで証明しました。アクションを押す比率という点で、映画シリーズとうまく差別化できていました。阪元監督にドラマでも活躍してほしいなと思っていたところに今回の発表があったので、非常に嬉しく思っています。最近はドラマ脚本家では『silent』（フジテレビ系）の生方美久さん、映画監督では『ナミビアの砂漠』の山中瑶子さんなど、新進気鋭の若手作家がどんどん台頭しています。彼女らがわりと理性的というか、落ち着いた雰囲気で旧時代のハラスメントや暴力性をアップデートするような作風で活躍している一方、阪元さんは現代的感覚を備えつつも、もっと荒々しいアクションでエンタメに振り切れる作家です。そういう感覚が、テレビ東京作品の自由さの中で発揮されることを期待しています」

さらに成馬氏は、『ベイビーわるきゅーれ』シリーズへの愛のあるコメントとして、中島と草川の共演についても言及する。

「草川さんは『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！』で殺し屋協会の1人・夏目敬を演じていました。彼の登場回はすごく面白い（笑）。一見、ちさととまひろの“知的なライバルキャラ”のような雰囲気かと思いきや、どんどんボロボロになっていく。殺し屋が当たり前に存在するという『ベビわる』の世界観は常識的に考えると荒唐無稽ですが、一方で殺し屋協会をプロジェクトマネージャーとして取り仕切る夏目は、すごく生々しくマネジメント業務に苦しんでいて、その緩急が絶妙でした。その彼が中島さんと組むということで、また男性同士のバディものという意味でも非常に楽しみです」

『ベイビーわるきゅーれ』で発揮された阪元裕吾×草川拓弥によるエンタメ性が、中島歩の参加によりさらなる広がりを見せることになりそうだ。（文＝徳田要太）