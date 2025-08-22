23日（土）の天気

低気圧や前線が通過する北海道は大雨に警戒が必要です。九州〜東北では猛烈な暑さとなるでしょう。

●西日本・沖縄

台風12号から変わった熱帯低気圧周辺の湿った空気の影響で変わりやすい天気となりそうです。午前中からにわか雨のところもあるでしょう。気温は22日（金）と同じくらいで大阪は37℃の予想です。

●東日本

強い日差しが降り注ぐでしょう。午後は内陸や山沿いを中心に夕立にお気をつけください。猛暑日となるところが多く、甲府、熊谷は38℃まで上がる見込みです。

●北日本

北海道は昼前後まで雨が降り、明け方にかけては激しく降るところもあるでしょう。午後は天気が回復しそうです。各地で22日（金）より気温が上がり、山形や福島で37℃、仙台35℃の予想です。

週間予報

●大阪〜那覇

晴れの続くところが多いですが、27日（水）頃は前線が南下し、日本海側を中心に雨が降るでしょう。大阪は来週にかけても連日の猛暑日となる見込みです。

●新潟〜名古屋

26日（火）〜27日（水）は北陸で雨が降るでしょう。関東は25日（月）と29日（金）雲が広がりやすくなりそうです。東京は、来週は猛暑日から解放されそうです。

●旭川〜福島24日（日）は東北北部で雨が降るでしょう。26日（火）〜27日（水）にかけては低気圧や前線の通過で大荒れとなる恐れがあります。来週は暑さが落ち着き、北海道は30℃に届かない日が続きそうです。