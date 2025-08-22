花澤香菜さん、潘めぐみさん、久野美咲さん、梅原裕一郎さん、宮田俊哉さん、高野洸さん、杢代和人さんが、「『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』公開初日舞台挨拶」に登壇しました。



【写真を見る】【Kis-My-Ft2・宮田俊哉】サメ語を披露するも花澤香菜から “それは 「どうぶつの森です」”











皆さん、それぞれのキャラクターになりきって挨拶をし、イベント開始。子ザメちゃんのお気に入りの言葉を聞かれた花澤さんは、「みんなこんにちはー」を意味する、花澤さん自作の子ザメちゃん語を披露し、みんなでその言葉を喋ってみる流れに。速攻で “僭越ながら私から” と言って手を挙げた宮田さんですが、披露し終わると花澤さんから “それは「どうぶつの森」です” とツッコミが入り、会場は大爆笑。







そして、宮田さんが、 “杢代くんの目がキラキラしてるんだよなぁー” とキラーパスを通し、杢代さんが “やりずらいっすよ” と言いながらも子ザメちゃん語を披露。すると次々に男性陣が披露する流れになり、花澤さんたち女性陣も “かわいい！” と、会場は大盛り上がりでした。









宮田さんは、自身の演じたサラリーマンのお兄さんが、子ザメちゃんと最初に出会うという設定もあり、 “（電車に乗ってると）オレもこんなことあったらいいなと思える” と、この出会いのシーンがお気に入りと回答。そんな子ザメちゃんと現実で出会えたら、 “一緒に飲み行きたいっすね！子ザメちゃんと。愚痴とか聞いてみたいな、みたいな” と話し、花澤さんは “子ザメちゃんの！？” と驚きの反応をしていました。









さらに宮田さんは、 “モヒカンあにき、推しなんですよ僕の” と、自身のお気に入りキャラを明かし、 “ほんとに素敵なお芝居ありがとうございました” と推しを演じた梅原さんに直接お礼を伝える場面も。そんなやり取りができて、宮田さんは “最上級のオタクだな” と自認して笑顔を浮かべていました。



そしてキャスト退場後に、主題歌を歌うロザリーナさんがサプライズ登場。主題歌の「where you come from」を生披露しました。

【担当：芸能情報ステーション】