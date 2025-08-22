¥¹¥ê¥é¥ó¥«Á°ÂçÅýÎÎ¤òÂáÊá ¡È»äÅª¤Ê³¤³°ÅÏ¹Ò¤Ë¹ñÈñÎ®ÍÑ¡É¤Îµ¿¤¤
¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤Î¥¦¥£¥¯¥é¥Þ¥·¥ó¥ÏÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢ÂçÅýÎÎºßÇ¤Ãæ¤Ë¹ñÈñ¤ò»äÅª¤Ê³¤³°ÅÏ¹Ò¤Ë»È¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÁÜººÅö¶É¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢22Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥¦¥£¥¯¥é¥Þ¥·¥ó¥ÏÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¹ñ¤Î»ñ¶â¤ò»äÅª¤Ê³¤³°ÅÏ¹Ò¤ËÎ®ÍÑ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂçÅýÎÎºßÇ¤Ãæ¤Î2023Ç¯¡¢ºÊ¤¬Çî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¤½¤ÎÂ´¶È¼°¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤òË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¤ËÅÏ¹ÒÈñ¤Ê¤É¤ò¹ñÈñ¤ÇÏÅ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥£¥¯¥é¥Þ¥·¥ó¥Ï»á¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤¬»ö¼Â¾å¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡áºÄÌ³ÉÔÍú¹Ô¤Ç·ÐºÑ´íµ¡¤Ë´Ù¤ê¡¢Åö»þ¤Î¥é¥¸¥ã¥Ñ¥¯¥µÀ¯¸¢¤¬Êø²õ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¸åÇ¤¤ÎÂçÅýÎÎ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½¢Ç¤¸å¤ÏºâÀ¯ºÆ·ú¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£