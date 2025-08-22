小物で漂うオトナなムード♡ コーデの印象をガラリと変える「メガネ＆ネクタイ」特集

洋服からオトナなムードを取り入れるのは難易度高め……。ってコは、小物を使ってみるのはいかが？そこで今回は、中川紅葉、北里琉とともに、コーデの印象をガラリと変えてくれる「メガネ＆ネクタイ」をご紹介します。取り入れるだけで上品さをまとえるアイテムたちをぜひ参考にしてみて♡

まわりと差をつけるなら“トラッドな小物”でエッジを効かせて 加えるだけで、コーデの印象をガラリと変えてくれる、トラッド小物。 一見、上級者向けのアイテムに見えるけどどんなコーデにあわせても、ゆるっとしゃれるのでご安心を♡

Cordinate メガネ×ネクタイでギークなスパイスを 〈右・北里琉のコーデ〉リムレスタイプで韓国っぽいモードさをプラス メガネにチェーンをつけるのが最先端のトレンド♡ とことんメガネを主役にしちゃって。 〈左・中川紅葉のコーデ〉べっ甲柄と赤ネクタイのちょいおじ感が気分♡ 秋にぴったりなクラシカルなべっ甲柄タイプは、どんな洋服ともマッチしやすいから、優秀なんです。 〈右・北里琉〉リムレスメガネ 1,760円、ネイビーネクタイ 1,100円／ともにSPINNS メガネチェーン 13,200円／YELLOWSWALLOW（SHOWROOM CHRMR）チェック柄シャツ 5,390円／OLIVE des OLIVE ネイビーショートパンツ 16,280円／pain（lilLilly TOKYO）〈左・中川紅葉〉べっ甲柄メガネ 41,800円／SPRIGSTRINGS（SHOWROOM CHRMR）赤ネクタイ 1,100円／SPINNS ブルーシャツ 14,300円 ブラウンレザースカート 14,080円／ともにNarcissus

Item 【Lattice】べっ甲柄メガネ やっぱり秋はべっ甲柄が最適解♡ 個性派フレームがおかわ。 べっ甲柄メガネ 1,100円／ラティス

Item 【Lattice】リムレスメガネ プチプラとは思えない高級感。どんな服装にもあわせやすいからコーデのアクセントにピッタリ！ リムレスメガネ 1,100円／ラティス

Item 【Oliver Peoples】ボルドーフレームメガネ ボルドーで知的なモードが加速。70年代風の大きめメガネフレームがこなれ感を演出してくれる。 ボルドーフレームメガネ 62,810円／Oliver Peoples（ルックスオティカジャパン）

Item 【pain】白リボンネクタイ リボンをたっぷりあしらった白基調のネクタイ。バレエコアなデザインだからガーリーさんでも簡単♡ 白リボンネクタイ 6,380円／pain（lilLilly TOKYO）

Item 【SPINNS】ブラウンチェックネクタイ お花のひとくせデザインがアクセントに。目をひくチェック柄が普段のコーデを格上げしてくれる。 ブラウンチェックネクタイ 1,100円／SPINNS 撮影／JOJI（RETUNE Rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／中川紅葉、北里琉（ともに本誌専属）

Ray編集部 エディター 草野咲来

中川紅葉

北里琉