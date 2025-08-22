スタイルアップできる、フェミニンな服ともバランスが取れる、本気すぎないお手頃価格…etc.大人女子が求める条件をクリアした1本と出合うなら、デニムブランドを調べるより美人百花でおなじみのブランドから探すのが確実！ 好評発売中の美人百花9月号では総勢16ブランドから、プレスのイチ推しコメント付きでガイドしているので、ぜひチェックして♡

【マイストラーダ】美脚シルエットとラフさが混在した洗練デザイン♪カジュアルスタイルを洗練させる大人の余裕が漂うデニム

出典: 美人百花.com

裾の切りっぱなしとサイドのスリットがデニムコーデにこなれ感を演出。繊細なレースカーデでラグジュアリーに盛るのが素敵。

Press comment

「フレアシルエットで美脚が叶うデニムです。 カットオフした裾の抜け感がポイントで、 はき心地のいいストレッチも利いています」(プレス 浅野さん)

パンツ￥20,900、カーディガン￥18,700/ともにマイストラーダ バッグ￥23,100/AULENTTI(ドレステリア 渋谷スクランブルスクエア店) ミュール￥14,850/ノエラ

掲載：美人百花2025年9月号「百花ブランドのデニムが安心する」

撮影/志田裕也 スタイリング/井関かおり 構成·文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部