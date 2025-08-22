憧れブランドのジュエリーはまずリングから取り入れるレディが多数。いつでも目に入る手元に存在感あるジュエリーがあれば、おしゃれの格と気分を一気に引き上げてくれるうえ、末永く愛用できるから投資価値は十分。手に入れるなら、まさに今です♡

【ショパール】精巧な職人技を感じるスイス製ジュエリー

出典: 美人百花.com

スクエアのファセットが印象的な「アイスキューブ」コレクションは、スタイリッシュな趣がレディコーデを洗練させるスパイスに。計算されたダイヤのセッティングにも魅せられます。

幾何学的なデザインの輝きで手元に知性を漂わせて

出典: 美人百花.com

小さな氷のキューブから着想を得て、面が光を反射するきらめきが美しい人気コレクションとなった「アイスキューブ」。アームの地金の色やダイヤのボリュームによっても表情が異なるので、しっくりくるお気に入りを見つけて。

1.リング[K18RG×DIA]￥654,500、2.リング[K18YG×DIA]￥368,500、3.リング[K18RG×DIA]￥368,500、4.リング[K18YG×DIA]￥445,500/以上ショパール(ショパール ジャパン プレス) ブラウス￥16,500/CELFORD

※クレジット内の素材表記は[DIA＝ダイヤモンド、YG＝イエローゴールド、RG＝ローズゴールド]になります。

掲載：美人百花2025年9月号「私を高める憧れメゾンの素敵リング」

撮影/田形千紘 スタイリング/井関かおり ヘアメイク/MAKI モデル/森香澄 文/高坂知里 再構成/美人百花.com編集部