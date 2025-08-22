メイク道具なんてどれも同じと思っていたら大間違い。濃度や発色を変えられる多種多様なギアたち。でも、たくさんありすぎて何がいいのかわからない！ そこで、用途に合わせて厳選されたプロの愛用品をご紹介します♪

ヘア&メイクアップアーティスト・長井かおりさんの愛用ギア

「メイクをムラなく仕上げるには、ツールを使った方が断然きれいです。ただ、全てブラシで仕上げるのではなく、ラメがあるものやツヤを出したいときは指乗せで。また、ケチらず使えるスポンジやコットン。手入れがしやすい人工毛のブラシなど、コスパが良いものを選ぶのもコツ」

(A)小鼻や目の下にハートがフィット

「小鼻など細かい部分のお粉を押さえる際、ハート形は折らずにそのまま使えるのが便利」

ラブパフ\380/デコラスビューティー

(B)あごを削りやすい斜めカットが◎!

「シェイディングには、毛の密度の濃いものを選んで。斜めカットで影を、丸い方でハイライトを」

ダブルエンドスカルプティングブラシ158 \8,250/メイクアップフォーエバー

(C)20年、私のまつ毛もこれで上げてます!

「これであげられないまつ毛はない！ ギャル時代から浮気したことなし」

SHISEIDOアイラッシュカーラー\1,980/SHISEIDO

(D)優しい肌ざわりで下まぶたのヨレに

「先端が丸いのと尖っている2タイプ持っていると◎。尖ってる部分でヨレ対策」

ポイント綿棒(50本入)\198/ロージーローザ

(E)おくれ毛などの繊細なカールづくりに最適

「バレルが長いので、ロングヘアでも均等なカールをつくるのに最適です」

アイビル D2アイロン ロングバレル(25mm)\9,460(編集部調べ)/トリコ インダストリーズ

掲載：美人百花2025年8月号「百花ヘアメイクさんの『愛用ギア全部見せます』」

撮影/志田裕也[静物] 構成・文/堀美香子