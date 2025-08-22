夏も後半戦に差し掛かり、気づけば同じコーデの繰り返しでおしゃれも停滞気味…。そんなマンネリ時期に起爆剤として取り入れたいのがNEWフェイスなドレープトップス！いつものボトムに合わせるだけでムードある着こなしが簡単に手に入ります♡ 晩夏を盛り上げる1枚でワードローブをリフレッシュして♪

ドレープトップス×刺しゅうスカートで女っぽさを加速ドレープ襟が生み出すラフなニュアンスでおしゃれ上級者に♡

出典: 美人百花.com

上半身にリズムを与えるドレープ襟は着心地がいい上に、女っぽさ満点♪ 刺しゅうを施したスカートでムードを足して、抜け感たっぷりなデートコーデに。

カットソー￥3,990／アンリエットミュゼ（ストライプクラブ カスタマーサポート） スカート￥25,960／CELFORD ピアス￥2,860／ミミサンジュウサン（サンポークリエイト） ブレスレット￥12,100／サローネ サーティ、リング［左手］￥231,000／モニス、リング［右手］￥39,600／ミチ ウィルウェイ（以上14 SHOWROOM） バッグ￥2,590／神戸レタス パンプス￥13,200／アルテミス by ダイアナ（アルテミス by ダイアナ アーバンドック ららぽーと豊洲店）

掲載：美人百花2025年9月号「晩夏のおしゃれスパイスに…『ドレープトップス』という選択肢」

撮影／渡辺謙太郎 スタイリング／井関かおり ヘアメイク／山下智子 モデル／石川恋 構成・文／長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部