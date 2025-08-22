買ったはいいけれど、合わせるボトムがペンシルパンツONLYになりがちなペプラム。そんなお悩みを解消するべく、トップスの長さ別に今っぽくきまる3スタイルをご提案！　今回は【ロングペプラム×ショートパンツ】で大人っぽく仕上がるコーデをご紹介♡

ロングペプラムはコンパクトなショートパンツと好相性♡ショートパンツを使ったブラックワントーンなら大人っぽい仕上がりに

出典: 美人百花.com

シンプルアイテムでまとめながら、小粒パールで華やかさもトッピング♡

パール付きカットソー￥16,500／マイストラーダ　ショートパンツ￥3,280／神戸レタス　ピアス￥2,200／スリーフォータイム（ジオン商事）　ネックレス￥27,720／フェルセラ（ズットホリック）　バッグ￥5,400／Olu.　パンプス￥9,900／CHARLES & KEITH

掲載：美人百花2025年9月号「『ペプラムトップスのボトムが全部一緒になっちゃう問題』を解決！」

撮影／遠藤優貴　スタイリング／井関かおり　ヘアメイク／朝日光輝（SUNVALLEY）　モデル／泉里香　文／池戸里奈　再構成/美人百花.com編集部