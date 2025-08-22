『OSAKA FUNtast!c SPORTS MATCH』にSVリーグ男子の5チームが参加

18日、『OSAKA FUNtast!c SPORTS PROJECT』に大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）所属の5チームが参加することが発表された。

本イベントでは「スポーツ×大阪、ココロオドル新体験！」をテーマに2つのイベントを同時開催。2025年10月17日（金）から19日（日）までの3日間にわたり、『OSAKA FUNtast!c SPORTS MATCH』と『OSAKA FUNtast!c SPORTS FES』が行われる。

『OSAKA FUNtast!c SPORTS MATCH』では、SVリーグ男子から大阪府を拠点に活動する大阪ブルテオンやサントリーサンバーズ大阪、日本製鉄堺ブレイザーズら3チームの他、ヴォレアス北海道と広島サンダーズの計5チームによるスペシャルマッチを実施する。

一部チケットには試合の観戦だけでなく、試合前に選手をお出迎えできるウェルカムチアゾーンや、選手の入場シーンを間近で見ることができる選手入場最前線エリア、試合中の選手の息遣いまで感じられるプレミアムシートが用意されるとのこと。さらに試合終了後は選手と直接ハイタッチできる他、出場したチームとの集合写真撮影や、選手と交流できるファンミックスゾーンの実施も予定されている。なお、3日間にわたり5試合が開催され、試合形式は4セットオープンマッチ（勝敗に関わらず4セット実施）で行われる。

チケットは、先着順の一般販売が 8月27日（水）12:00からSVリーグ公式チケット販売サイト『チケットV』で開始され、プレミアム体験が付いた観戦チケットとホテルのセットプランも旅行業者のエイチ・アイ・エスにて同時発売される。

一方『OSAKA FUNtast!c SPORTS FES』は、グランフロント大阪やうめきた広場などを中心に府内各地で開催される参加型のスポーツイベント。メイン会場では、バレーボールの試合のパブリックビューイングや大阪のスポーツの魅力を伝えるステージコンテンツが実施される。

■『OSAKA FUNtast!c SPORTS MATCH』の日程一覧

10月17日（金）GAME1 ：13:30～

サントリーサンバーズ大阪 vs 日本製鉄堺ブレイザーズ

10月17日（金）GAME2：18:30～

大阪ブルテオン vs ヴォレアス北海道

10月18日（土）GAME1：12:00～

サントリーサンバーズ大阪 vs ヴォレアス北海道

10月18日（土）GAME2 ：16:30～

大阪ブルテオン vs 広島サンダーズ

10月19日（日）GAME1 ：13:00～

日本製鉄堺ブレイザーズ vs 広島サンダーズ（試合終了後イベント実施予定)

