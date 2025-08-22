8月22日、高橋愛がInstagramを更新。新しいヘアカラーを披露し、反響を呼んでいる。

【写真】美脚チラ見せのガーリーコーデも公開

高橋は、自身のInstagramアカウントにて、「めっっっちゃ 綺麗なピンクに してもらってきた」と報告すると、髪を大胆なピンクカラーに染め、サングラスを身に着けた自撮りショットを掲載。

また、「気付いたら バックもピンクでらぶぶもピンクで ピンクだらけ」とも明かしつつ、レースのトップスにブラックのスカートを合わせたガーリーなコーディネートも公開していた。

この投稿に対し、ファンからは、「めちゃめちゃ似合ってます」「ピンクな愛ちゃんも可愛い」「どんな髪色も似合うね！」「本当に可愛いです！」などの反響が寄せられている。

かつてモーニング娘。メンバーとして人気を博した高橋は、現在ファッション誌のモデルとしても活躍しつつ、アパレルブランド「fukuu」のディレクターを務めるなど、幅広く活動。私生活では、芸人・あべこうじと2014年2月14日に入籍している。

画像出典：高橋愛オフィシャルInstagramより