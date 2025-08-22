【50代の若見えヘア】この立体感がカギ！ 普通ボブから「レイヤーボブ」で即垢抜け♡

髪がペタッとしやすい、動きが出づらい……そんな悩みを解決したいなら、レイヤーを効かせたボブにシフトしてみませんか？ ボリューム感をコントロールしつつ、顔まわりを華やかに見せてくれる立体的なシルエットは、大人世代の髪にぴったり。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、若見えしながら表情まで明るく見せてくれそうな「レイヤーボブ」を厳選してご紹介します。

ベージュカラーが引き立つ、ゆるやかな長めボブ

最初にご紹介するのは、長めのボブをベースに、レイヤーでさりげなく動きをつけたスタイル。毛先は外ハネでラフに仕上げて、まとまりのあるフォルムに抜け感がプラスされています。トップの自然な毛流れがやりすぎ感を抑えながら、柔らかいベージュ系カラーがツヤと透明感を引き立てます。

レイヤーを重ねた上品ボブ

毛先に重さを残したボブをベースに、顔まわりと表面にさりげなくレイヤーを効かせたスタイル。トップにも段差が入っているので、全体がのっぺり見えにくいのがポイントです。ほどよくツヤを感じるグレージュカラーが全体を引き締め、落ち着いた印象に整えてくれます。

軽やかさを仕込んだ、ピンクベージュの華やぎボブ

続いてご紹介するのは、空気をふくんだように、トップや顔まわりをふんわりと仕上げた軽やかなレイヤーボブ。肩にかかる長さの自然な外ハネで毛先を動かすことで、全体に立体感とやわらかさがプラスされます。ピンク系ブラウンの色味がほんのり血色感を添えてくれるのも、嬉しいポイントです。

白髪にもやさしい、自然なグラデーションが魅力

最後にご紹介するのは、ギリギリ結べる長さを残したレイヤーボブ。以前入れたハイライトを活かしてリタッチで仕上げているため、根元が伸びても自然なまま。白髪が気になりにくいだけじゃなく、毛先に向けて明るさのあるグラデーションは軽やかな雰囲気を叶えてくれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yussy3様、@kitadani_koujiro様、@iimuro_yukii様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里