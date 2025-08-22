独自コメント到着！マルチに活動する表現者・つんこ、YouTubeチャンネルを開設

マルチに活動する表現者・つんこが、このたび自身のYouTubeチャンネルを開設した。

モデル、DJ、声優、さらにはコスプレや、音楽メディアミックスプロジェクト『D4DJ』のユニット「燐舞曲」では三宅葵依役を務めるなど、多彩なフィールドで存在感を放つつんこ。今回のYouTube開設は、そんな彼女の新たな挑戦だ。

記念すべき初回動画では、これまで“グラビアアイドルだから”と軽く見られてきた悔しさを糧に、真っ直ぐな想いと反骨心を込めて自身の歩みを語る自己紹介を配信。

今後はグラビア撮影の舞台裏、趣味を切り取ったVLOG、ゲストを迎えた対談企画など、等身大でありながら常に進化を続けるつんこの姿を届けていく。

ジャンルを超えて表現を追求する彼女の新しい一面に触れられるこのチャンネルは、ファンのみならず新たな視聴者層からも注目を集めそうだ。これからも進化を止めない、つんこの活動にぜひ注目してみてはいかがだろうか。

【つんこ コメント】

遂にYouTubeチャンネル始動！私の魅力が伝わるやばいチャンネルにしたいので、是非皆様たくさん見てほしいです〜！つんこ