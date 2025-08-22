ビジュアルがいいと思う「オーディション番組出身のアイドル」ランキング！ 2位「NiziU」、では1位は？
All About ニュース編集部は8月1〜4日の期間で、全国の10〜60代の男女300人を対象に「オーディション番組出身のアイドルグループ」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では、「ビジュアルがいいと思うオーディション番組出身のアイドルグループ」ランキングを紹介。どのグループが、ビジュアル面で評価されたのでしょうか？
【11位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのはNiziUでした。NiziUは、ソニーミュージックとJYPエンターテインメントの合同オーディションプロジェクト「Nizi Project」を通じて結成された9人組グループです。番組は「Hulu」などで配信され、『スッキリ』（日本テレビ系）で紹介されたことで大ブームに。虹プロの愛称で親しまれ、多くの人が番組を視聴しました。
2020年12月2日にシングル『Step and a step』で日本デビューすると、すぐに『NHK紅白歌合戦』へ出場。女性グループで史上最速となるデビューから29日での紅白出場となり、大きな話題を集めました。個性豊かなメンバーがそろうグループで、さまざまなタイプの美女が在籍。幅広い世代から支持されているグループです。
回答者からは、「PVを見たときにときめいたのと、CMでもかわいかった」（40代女性／神奈川県）、「顔のビジュアルがいいこともありますが、身体がしまっていてアイドル体型だなと思うため」（30代男性／京都府）、「それぞれ個性が際立っていて、誰を見ても華やかです」（30代男性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのはTWICEでした。グループは、JYPエンターテインメントとMnetが共同企画したサバイバルオーディション番組『SIXTEEN』をきっかけに結成。レベルの高いオーディションをくぐり抜け、2015年10月20日にデビューを果たしました。
そんなTWICEは、日本人メンバー3人、韓国出身メンバー5人、台湾出身メンバー1人という多国籍なグループとして有名。デビュー当初からキャッチーな楽曲とまねしやすいダンスで人気を得て、日本でも大ブレークを果たしています。
全員スタイルが良く美貌を誇るTWICEですが、特に日本人メンバーのミナさん、サナさん、モモさんがモデルとして人気。世界で活躍するグループで、常に高い注目を集めています。
回答者からは、「クールビューティー系からキュート系、美人系まで全てそろっている」（20代女性／福岡県）、「本人たちの素材もいいし、衣装や髪型がそれぞれのメンバーに合っている」（40代女性／埼玉県）、「表情の作り方や自分の魅せ方が繊細で美しいと感じる」（20代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の筆者：ゆるま 小林 プロフィール
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
【11位までの全ランキング結果を見る】
2位：NiziU／56票
2位に選ばれたのはNiziUでした。NiziUは、ソニーミュージックとJYPエンターテインメントの合同オーディションプロジェクト「Nizi Project」を通じて結成された9人組グループです。番組は「Hulu」などで配信され、『スッキリ』（日本テレビ系）で紹介されたことで大ブームに。虹プロの愛称で親しまれ、多くの人が番組を視聴しました。
回答者からは、「PVを見たときにときめいたのと、CMでもかわいかった」（40代女性／神奈川県）、「顔のビジュアルがいいこともありますが、身体がしまっていてアイドル体型だなと思うため」（30代男性／京都府）、「それぞれ個性が際立っていて、誰を見ても華やかです」（30代男性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位：TWICE／143票
1位に選ばれたのはTWICEでした。グループは、JYPエンターテインメントとMnetが共同企画したサバイバルオーディション番組『SIXTEEN』をきっかけに結成。レベルの高いオーディションをくぐり抜け、2015年10月20日にデビューを果たしました。
そんなTWICEは、日本人メンバー3人、韓国出身メンバー5人、台湾出身メンバー1人という多国籍なグループとして有名。デビュー当初からキャッチーな楽曲とまねしやすいダンスで人気を得て、日本でも大ブレークを果たしています。
全員スタイルが良く美貌を誇るTWICEですが、特に日本人メンバーのミナさん、サナさん、モモさんがモデルとして人気。世界で活躍するグループで、常に高い注目を集めています。
回答者からは、「クールビューティー系からキュート系、美人系まで全てそろっている」（20代女性／福岡県）、「本人たちの素材もいいし、衣装や髪型がそれぞれのメンバーに合っている」（40代女性／埼玉県）、「表情の作り方や自分の魅せ方が繊細で美しいと感じる」（20代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の筆者：ゆるま 小林 プロフィール
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)