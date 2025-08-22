日本人選手10名、ブンデスリーガとセリエA開幕戦のキックオフ日本時間まとめ
来年のFIFAワールドカップまで1年となるなか、欧州では重要なシーズンが開幕を迎えた。
今週末はドイツ1部ブンデスリーガとイタリア1部セリエAが開幕する。
ここでは、両リーグでプレーする日本人選手たちの開幕戦キックオフを日本時間でまとめてみる。
なお、ドイツ人の父と日本人の母を持つ21歳のミオ・バックハウスこと長田澪を含めると全員で11人になる。
23日（土）午前3時30分〜
ブンデス：バイエルン（伊藤洋輝）vs RBライプツィヒ
23日（土）午後22時30分〜
ブンデス：フランクフルト（堂安律） vs ブレーメン （ミオ・バックハウスこと長田澪)
ブンデス：レヴァークーゼン vs ホッフェンハイム（町田浩樹）
ブンデス：フライブルク（鈴木唯人）vsアウクスブルク
24日（日）午前1時30分〜
ブンデス：ザンクトパウリ（藤田譲瑠チマ）vs ドルトムント
24日（日）午後22時30分〜
ブンデス：マインツ（佐野海舟、川崎颯太）vs ケルン
25日（月）午前0時30分〜
ブンデス：ボルシアMG（町野修斗、福田師王）vsハンブルガーSV
25日（月）午前3時45分〜
セリエA：ユヴェントス vs パルマ（鈴木彩艶）
日本代表守護神である鈴木彩艶だけがイタリアでプレーしており、それ以外はドイツ勢。
昨季のブンデス王者であるバイエルンは、難敵ライプツィヒをホームに迎え撃つが、伊藤はまだ中足骨の再骨折から復帰を目指している段階だ。
そして、日本代表で10番を背負ってきた堂安は、昨季3位と躍進したフランクフルトに移籍し、ホームデビューに臨む。
そのほか、日本代表で期待される選手たちばかりで、どのようなプレーを見せるのか大いに注目だ。