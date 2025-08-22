魔裟斗、息子＆妻とバキバキ圧巻スタイル披露「相変わらずの超絶イケおじと美女ですね！」「美しい奥様」
元K-1世界王者でタレントの魔裟斗さんは8月21日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルが際立つショットを披露しました。
【写真】魔裟斗の鍛え抜かれた姿
ファンからは、「最高に素敵なファミリー」「相変わらずの超絶イケおじと美女ですね！」「美しい奥様で」「しんちゃん綺麗」「楽しそう」と、称賛の声が相次ぎました。
(文:鎌田 弘)
「最高に素敵なファミリー」魔裟斗さんは「先日のメキシコ旅行」とつづり、3枚の写真と2本の動画を載せています。鍛えられた体を披露する親子ショットや夫婦ショットなどです。息子も妻でタレントの矢沢心さんも魔裟斗さんのように体が引き締まっていることがうかがえます。
肉体美を披露8日にも「メキシコへ」と、青い空と透き通った海を背景にした自身の肉体を載せていた魔裟斗さん。ムキムキの筋肉が気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
