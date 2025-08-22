好き＆行ってみたい「埼玉県のダム」ランキング！ 「滝沢ダム」を9票差で抑えた1位は？【2025年調査】
自然の恵みを蓄え、私たちの暮らしを豊かにするダム。All About ニュース編集部では、2025年8月14〜15日の期間、全国10〜60代の男女216人を対象に、「ダム（関東地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「好き＆行ってみたい埼玉県のダム」ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「コンクリートダムのデザインではトップの斬新さ、グッドデザイン賞を受賞したことも」（50代回答しない／大阪府）、「素晴らしい景観を望めるのいう口コミを聞いたので」（40代女性／神奈川県）、「滝沢ダムは奥秩父に位置する多目的ダムで、青く澄んだ湖面と周囲の山々のコントラストが美しい場所です。堤頂部からの眺めは圧巻で、湖を一望できます。大迫力の洪水吐きや、堤体内部の見学ツアーも魅力的です。道中には秩父の温泉やグルメも豊富で、ドライブの目的地としてもおすすめです」（20代男性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「堤体の上から秩父の山が一望できて爽快でした。ダム内部の見学や防災資料館があって、子どもと一緒でも学びながら楽しめるのが魅力です」（30代女性／愛知県）、「好きなテレビ番組のロケ地として使われたと思うので、聖地巡礼してみたいから」（20代女性／神奈川県）、「浦山ダムは秩父市にある美しい重力式コンクリートダムで、その高さは関東有数の156m。展望台からは秩父の山々と浦山湖の雄大な景色が一望でき、ダムの上を歩けるスケール感も魅力です」（50代男性／千葉県）といった声が集まりました。
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
2位：滝沢ダム／31票国道140号沿い、秩父市大滝にそびえ立つ滝沢ダムは、その迫力ある壮大なスケールがひときわ印象的。ドライブの途中でふと立ち寄れる立地も人気の理由で、巨大なコンクリート構造と周囲の山々が織りなす風景は写真に収めたくなる美しさです。春の芽吹きや秋の紅葉といった季節の変化も楽しめ、ただの「施設」ではない、自然と技術が共存する絶景スポット。秩父の山間に息づく静けさと力強さが感じられるダムです。
1位：浦山ダム／40票秩父市街からほど近い場所にありながら、ダムならではのスケール感と自然の風景を同時に楽しめる浦山ダム。ダム湖を一望できる展望台はもちろん、ダム内部および防災資料館が一般公開されており、家族連れや観光客に人気のスポットです。資料館では、ダムの仕組みや地域の歴史にも触れられるのが魅力。秩父観光とセットで楽しみたい、満足度の高いダムです。
