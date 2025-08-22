¡Úµð¿Í¡Û¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬³Î¿®Êâ¤¡õ¥Ù¥ó¥Á¤Ë¥É¥ä´é¡ª¡¡£·²ó¥À¥á²¡¤·¤Î£²»î¹çÏ¢Â³£·¹æ£³¥é¥ó
¡¡µð¿Í¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£²£²Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¡Ö£·ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££·²ó¤Ë£·¹æ£³¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢£²»î¹çÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡£·²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï£³ÈÖ¼ê¡¦»°Åè¤ÎÅê¤¸¤¿£²µåÌÜ¡¢£±£´£¶¥¥í¤Î¹â¤áÄ¾µå¤ò¶¯¿¶¡£ÂÇµå¤Ï¸Ì¤òÉÁ¤¡¢£ÇÅÞ¤ÎÂÔ¤Ä±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë£·¹æ£³¥é¥ó¤òÊü¤ê¹þ¤ó¤À¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞàËÀÎ©¤Áá¡£ÂÇµå¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢£²»î¹çÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤òµÏ¿¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ£µ£²¡£Á°Æü£²£±Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¤Ï£²²óÌµ»àÆóÎÝ¤«¤é¥¹¥¿¥ó¥ÉÃæÃÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à£²¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£