タレント・中山秀征（58）の妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやか（57）が22日、自身のインスタグラムを更新し、家族で記念撮影をしたことを報告した。

白城は「恒例の#写真館で撮影」とし、「三男も20歳になりました 家族勢揃いがこの夏休みしかないので、暑かったけどメンズはスーツで 私は絽のお着物で」と、夫婦のショットや、中山と長男で俳優の中山翔貴ら4人の息子がスーツにサングラス、白城は黄色の着物姿の写真などを投稿した。

また「すっかり小さいお父さんとお母さんになりましたが どんなに大きくなっても息子達の可愛さは変わらないものですね」と親としての思いもつづった。

また、「このお着物は同期のきっこちゃん#花園ゆかり にお願いして 初の#絽の着物 と帯を仕立ててもらいました やっぱり涼しい〜」と説明。撮影後には銀座の「鳩居堂」で開催中の中山の書の個展を訪れたことも報告した。

フォロワーからは「メンズ揃うと圧巻！」「みんなイケメン」「かっこ良くてしびれます」「カッコいい」「ステキな写真」「静かなるドン 思い出します」などの声が寄せられていた。