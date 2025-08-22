ITZY、約1年半ぶりに日本アルバムリリース決定！10月8日にJAPAN 2nd Album『Collector』発売

世界を魅了する高いスキルのパフォーマンスで地位を確立している5人組グローバルグループITZYが、10月8日にJAPAN 2nd Album『Collector』をリリースする。

前作JAPAN 3rd Single『Algorhythm』から約1年半ぶりとなるCDリリースだ。

日本オリジナルの新曲『ROCK & ROLL』を含む全10曲を収録予定で、DVD付きの初回限定盤A、4CUT PHOTO付きの初回限定盤B、通常盤、さらにメンバーソロジャケット盤を加えた全8形態で発売される。

（写真提供＝JYPエンターテインメント）

また、発売を記念したリリースイベントの開催も決定。12月6日に東京会場、12月7日に大阪会場で実施される予定で、詳細は今後オフィシャルサイトにて発表される。

さらに、アルバムリリース直後の10月11日・12日の2日間には、東京・国立代々木競技場第一体育館にてファンミーティング「ITZY The 4th Fan Meeting ITZY MIDZY, LET’S FLY! "ON AIR"」が開催される。

ファンミーティングならではのメンバーとの交流はもちろん、"パフォーマンスクイーン"としての地位を確立したITZYの圧巻のステージを体感できる貴重な機会となりそうだ。